NEWS MILAN – Da Sky Sport fanno sapere che Leonardo e Paolo Maldini sono rimasti nello spogliatoio dopo Torino-Milan 2-0. Un fatto un po’ insolito, visto che solitamente in trasferta i due dirigenti lasciano lo stadio 5-10 minuti dopo la fine della partita. Presenti anche Ivan Gazidis e Gennaro Gattuso al confronto.

Alle 23:47 i protagonisti dell’incontro hanno lasciato lo spogliatoio. Secondo gli ultimi aggiornamenti l’incontro è stato propositivo, non dovrebbe esserci l’esonero di Rino nelle prossime ore. Anche perché il Milan non può trovare un allenatore disposto a subentrare a quattro giornate della fine del campionato. E Federico Giunti, mister della Primavera, non rappresenta un’alternativa credibile oggi.

Sicuramente i rossoneri stanno vivendo un periodo molto negativo. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio ci si aspettava una reazione importante col Torino. Ma i ragazzi di Gattuso non sono riusciti a conquistare la vittoria che sarebbe servita per difendere il quarto posto. È arrivata una sconfitta che conferma l’uscita dalla zona Champions League, provocata innanzitutto dalla vittoria di ieri della Roma sul Cagliari. Domani l’Atalanta può ulteriormente scavalcare il Diavolo se pareggerà o vincerà contro l’Udinese.

Da #Torino il nostro inviato @c_raimondi: “Confronto nello spogliatoio tra la dirigenza e la squadra dopo la partita. Al momento, non c’è nell’aria idea di ribaltone in panchina” #TikiTaka pic.twitter.com/08Y3YxqFjl — Tikitaka (@Tikitakacanale5) 28 aprile 2019

Matteo Bellan

