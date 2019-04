MILAN NEWS – Difficilmente si potrà smettere a cuor leggero di parlare di ciò che è accaduto sugli spalti di San Siro durante l’ultimo match tra Milan e Lazio.

La gara, vinta meritatamente dalla squadra capitolina, è stata macchiata dai cori ed i buu di stampo razzista che sono piovuti a lungo dalle parti del settore ospiti. Una francia della curva laziale in trasferta infatti ha letteralmente bersagliato i due calciatori ‘colored’ del Milan, ovvero Franck Kessie e Timoue Bakayoko, rei anche dello sfottò nei confronti del laziale Acerbi settimane fa.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

In queste ore la pagina Milanisti non evoluti 2.0 ha pubblicato su Youtube un video davvero specifico e clamorosamente chiaro in cui sono raccolti tutti i cori beceri che si sono uditi perfettamente dal settore dedicato ai tifosi della Lazio, il più dei quali dedicato all’odiatissimo Bakayoko, preso di mira anche con la presenza di una enorme banana di plastica in curva. Un video-audio raccapricciante sia per le dimostrazioni di stampo razzista, sia perché né l’arbitro Mazzoleni né gli ispettori federali presenti a San Siro hanno segnalato tali manifestazioni, tra l’altro non ancora valutate neanche dal Giudice Sportivo.

AUDIO INEDITO – DIRET DAL SETTORE OSPITI.

90min di gara, condensati in 5 min di video e con tutti i cori razzisti, cantati dalla #CNL. Non ⁉️come l’abbia avuto, RT ovunque e taggate @FIGC e @AIA_it, perché LORO non hanno sentito! #MilanTwitter HELP! https://t.co/UTPwt9BGH4 — Milanista NonEvoluto – Alessandro Jacobone (@NonEvoluto) 27 aprile 2019

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it