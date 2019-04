MILAN NEWS – Si continua a parlare, anche giustamente, di ciò che è accaduto sugli spalti di San Siro durante l’ultima gara di Coppa Italia.

La semifinale Milan-Lazio, vinta sul campo meritatamente dai capitolini, ha visto l’ennesimo episodio di becero razzismo scaturire dal settore ospiti. Come è ormai noto parte della tifoseria laziale ha inneggiato a cori razzisti e diversi buu nei confronti dei calciatori rossoneri Kessie e Bakayoko. Si tratta dell’ennesima manifestazione deprecabile che va condannata, vista la recidività degli ultimi tempi.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Oggi il quotidiano La Repubblica fornisce un nuovo retroscena relativo proprio a questi episodi: pare che il team manager milanista Andrea Romeo abbia avvisato gli arbitri in merito a tali cori di stampo razzista provenienti dal settore laziale. In particolare Romeo avrebbe chiesto al quarto uomo, il signor Piero Giacomelli, di aguzzare l’udito per non sottovalutare la gravità di quella situazione.

Il direttore di gara però se ne sarebbe lavato le mani ammettendo di non udire alcun coro in particolare, preferendo continuare a gestire l’incontro senza avvisare né il primo arbitro Mazzoleni né gli ispettori federali presenti come da prassi a bordo campo. Insomma la denuncia di Leonardo al termine di Milan-Lazio appare sempre più coerente: i cori e i buu sarebbero stati decisamente decifrabili fin dall’inizio, col rischio di penalizzare Kessie e Bakayoko in campo, senza che però la squadra arbitrale decidesse di intervenire.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it