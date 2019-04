MILAN NEWS – La stagione fin qui disputata non si è rivelata probabilmente come era nelle sue premesse iniziali: riserva, alternativa, uomo della speranza negli ultimi minuti di gioco.

Per Patrick Cutrone il secondo anno all’interno della rosa titolare del Milan non è certo un idillio. Prima riserva di Gonzalo Higuain, nonostante le polveri bagnate dell’argentino, poi alternativa di Krzysztof Piatek che ha avuto il merito di vincere ogni tipo di concorrenza cominciando a segnare come un ossesso, allontanando il giovane Patrick da una maglia da titolare.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Solo tre reti in campionato per il classe ’98, che come sottolinea la Gazzetta dello Sport non segna da più di cento giorni (106 per l’esattezza), da quella doppietta di Coppa Italia decisiva sul campo della Sampdoria. In quel caso Cutrone mostrò le sue doti migliori: senso del gol, voglia di spaccare il mondo e precisione sotto porta, tutto ciò che Gennaro Gattuso si aspetta da lui questa sera contro un Torino affamato.

Infatti sarà lui la scelta per l’attacco anti-Toro, un’idea nata negli ultimi allenamenti e dettata dal momento negativo di Piatek, che fatica a dialogare con i compagni e che ieri Gattuso in conferenza ha fatto intendere essere poco propenso a far parte della manovra corale. Cutrone è più uomo-squadra, si danna l’anima per la causa rossonera e per questo motivo tornerà titolare al centro dell’attacco nel 4-3-3 di partenza. In attesa magari di condividere il reparto con Piatek stesso e con alle spalle la qualità di Lucas Paquetà, per costruire un Milan più brillante e meno ‘costretto’ dalle regole tattiche.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it