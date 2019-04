MILAN NEWS – Clamoroso come il bel Milan dei primi mesi del 2019, che vinceva gare in serie e prendeva pochissimi gol in fase arretrata, sia letteralmente scomparso di recente.

Se si esclude la vittoria, non brillantissima in realtà, contro la Lazio in campionato, la squadra di Gennaro Gattuso ha fatto fatica con chiunque e ha inanellato una serie negativa tra campionato e coppa che ha trascinato il Milan fuori dalla finalissima della Tim Cup e anche con il serio rischio di vedersi sfilare nel finale il quarto posto e l’accesso diretto alla Champions League.

Un trend negativo del quale Gattuso stesso si è auto imputato, dicendosi ieri in conferenza stampa deluso da sé stesso prima che dei suoi giocatori. E la sua panchina, ormai è noto, comincia a scricchiolare, visto che a detta di tutti senza la qualificazione alla Champions molto probabilmente l’ex centrocampista dovrà fare le valigie. Nonostante i due anni di contratto ancora in vigore, Rino verrebbe messo alla porta.

Secondo ciò che scrive Il Messaggero quest’oggi, Gattuso sarebbe a rischio già stasera qualora il suo Milan dovesse soccombere sotto i colpi di un Torino in forma smagliante. Notizia vera parzialmente, visto che appare molto complicato e paradossale che il club rossonero possa esonerare già in questi giorni Gattuso; si attenderà almeno la fine della stagione prima di valutare in maniera totale il lavoro del tecnico, che dovrà dare una scossa già da stasera per evitare un addio amaro e deludente.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

