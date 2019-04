NEWS MILAN – Krzysztof Piatek e Lucas Paquetá: comunque vada, il Milan ripartirà chiaramente da loro. L’all’inn di gennaio targato Elliott Management Corporation, gli uomini che hanno risollevato il Diavolo. Gli stessi, adesso, che potrebbero nuovamente salvarlo.

Del resto non può essere solo un caso: da quando l’ex Flamengo non si è più visto, la squadra di Gennaro Gattuso è andata in estrema difficoltà. Il centravanti polacco ha collezionato tre gare senza goal e la compagine rossonera ha faticato tremendamente nel costruire palle goal. Con Suso e Hakan Calhanoglu ancora irriconoscibili, è chiaramente mancato un riferimento offensivo. Un rifinitore. Qualcuno che avviasse il gioco milanista e che ispirasse un Piatek troppo isolato.

I due, tuttavia, stasera non si ritroveranno. O almeno non dall’inizio. Perché per un Paquetá che entra, c’è un Robocop che esce: con la speranza di poter dare la scossa giusta, dentro Patrick Cutrone. Nonostante tutto, in attesa che la coppia di gennaio si ritrovi e di una Champions fondamentale, Elliott ha già vinto e sorride. Perché i due rinforzi – assicura il Corriere dello Sport – malgrado qualche incidente di percorso e un momento collettivo non esaltante, hanno aumentando il loro valore iniziale di 35 milioni di euro ciascuno. Cifre addirittura raddoppiate e con numerose tentazioni provenienti dall’intera Europa. Ma nessuno dei due si tocca. Anche in caso di disastro.

Redazione MilanLive.it

