NEWS MILAN – Con o senza Champions League, l’addio di Gennaro Gattuso al Milan sembra ormai inevitabile. La società per ora è concentrata su queste ultime partite, ma intanto ragiona sui possibili sostituti.

Chiaramente il quarto posto influenzerà la scelta. Elliott Management vuole un nome importante. Che è difficile da convincere senza la possibilità di partecipare alla competizione più importante d’Europa. Un motivo in più per sostenere Rino in queste ultime cinque partite e sperare che andrà tutto per il meglio. Intanto in Inghilterra insistono su un profilo per il dopo Gattuso al Milan: Mauricio Pochettino. Secondo quanto riporta il ‘Daily Express‘, il tecnico argentino sarebbe in principale obiettivo di Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero.

Pochettino-Milan, ipotesi difficile

Già qualche settimana fa è arrivata questa indiscrezione dalla Gran Bretagna. Si parlava di un assalto all’allenatore del Tottenham e un budget per gli acquisti da 300 milioni (di sterline). Ad oggi appare molto difficile riuscire a prenderlo, per una serie di evidenti motivi. Gli ‘Spurs’ sono diventati uno dei club più importanti d’Inghilterra e più famosi al mondo. Negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale: di immagine, commerciale e tecnico, con un nuovo stadio appena inaugurato. Pochettino ha aiutato la squadra a crescere, fino a portarla in semifinale di Champions League dopo un duro confronto con il Manchester City ai quarti. Un risultato incredibile per il Tottenham, che non era mai arrivato fino in fondo in questa competizione (ci era riuscito soltanto nella precedente Coppa dei Campioni). Insomma, gli ‘Spurs’ sono una certezza del calcio europeo: difficile pensare che l’argentino possa lasciare la sua isola felice per andare al Milan, dove di certezze non ce ne sono. In nessun campo. La voce del ‘Daily Express’ quindi va presa con le pinze: sarebbe sicuramente un profilo molto forte per il ‘Diavolo’, ma al momento è la meno probabile di tutte.

Sarri e Conte le alternative

Il quotidiano inglese ha citato anche le alternative a Pochettino, che non sono certo nomi nuovi: Maurizio Sarri e Antonio Conte. Il primo oggi giocherà una importante partita col Manchester United: con un risultato negativo potrà allungare sull’Arsenal e sugli stessi ‘Red Devils’ per il quarto posto e si avvicinerebbe proprio al Tottenham. Con la conquista della Champions League, la società potrebbe pure pensare di tenerlo, nonostante non sia pienamente soddisfatto del suo operato – e pare che i rapporti fra lui e Roman Abramovich non siano dei migliori. E poi il solito Conte, sogno del Milan dai tempi dei cinesi. Ma su di lui ci sono tantissimi altri club: in vantaggio c’è la Roma e arrivano ogni giorno conferme su questa possibilità. I giallorossi vogliono convincerlo in ogni modo ad accettare questa proposta. E il tecnico sembra fortemente interessato. Più dell’Inter e anche più dei rossoneri. Che però restano alla finestra, con la speranza di potersi inserire in qualche modo. In ogni caso, c’è ancora tempo a disposizione per prendere questa decisione. Prima bisogna far finire la stagione e capire quali sono le proprie possibilità. Solo a quel punto si avrà un quadro più completo.

