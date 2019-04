NEWS MILAN TORINO – Piove sul bagnato nella squadra di Gennaro Gattuso, sconfitta per 2-0 a Torino e rimasta fuori dalla zona Champions League. La Roma ha scavalcato il Milan dopo la vittoria sul Cagliari e domani anche l’Atalanta può effettuare il sorpasso battendo l’Udinese.

Un’altra notizia negativa della serata di Torino riguarda l’espulsione di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero era stato ammonito al 77′ per proteste e poi all’81’ ha ricevuto un cartellino rosso diretto per aver applaudito l’arbitro Guida dopo un fischio su un fallo. Non un gesto esemplare da parte del giocatore rossonero, che indossando la fascia non dovrebbe lasciarsi andare così. Un momento di “follia” che rappresenta l’eccezione, visto che solitamente lui non si esibisce in questi comportamenti plateali.

Adesso il Milan dovrà sicuramente rinunciare a Romagnoli nella partita di lunedì 6 maggio a San Siro contro il Bologna. Da valutare se il Giudice Sportivo comminerà al capitano milanista due giornate di squalifica visto che ha ricevuto un cartellino rosso diretto dall’arbitro Guida. Inoltre indossa pure la fascia. In caso di doppio stop salterebbe pure il successivo match a Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Montella. Nel giorno di martedì verrà emesso il dispositivo ufficiale e sapremo quale sarà la sanzione di Alessio.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it