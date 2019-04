NEWS MILAN – Torna a vincere in campionato la Lazio, battuta 2-1 la Sampdoria allo stadio Marassi di Genova. I blucerchiati dicono addio alle chance europee, mentre i biancocelesti non mollano la corsa alla Champions League.

Primo tempo in cui gli ospiti partono subito fortissimo, con Caicedo che segna una bellissima doppietta. L’espulsione di Ramirez mette ulteriormente in discesa il match per gli uomini di Simone Inzaghi. Nella ripresa però la Samp non si arrende, alza ritmo e baricentro e mette in serie difficoltà l’avversario. Ci pensa il solito Fabio Quagliarella ad accorciare le distanze (il bomber italiano sale a 23 gol in classifica marcatori, a più due da Krzysztof Piatek). La Lazio fallisce un paio di contropiedi e colpisce una traversa con Ciro Immobile. Nel finale assalto doriano, con Defrel che si divora un gol da posizione favorevole. Tante emozioni e ritmi alti nel finale, ma alla fine la spuntano i biancocelesti.

-> Per seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

La Lazio sale a 55 punti in classifica, a meno tre dalla Roma momentaneamente quarta. In attesa che giochino Milan e Atalanta, al momento a +1 sulla Lazio. Nella prossima giornata allo stadio Olimpico i biancocelesti ospiteranno proprio l’Atalanta, in un match da dentro o fuori.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it