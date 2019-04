TORINO MILAN – Tutto pronto all’Olimpico per Torino-Milan, posticipo della 34ª giornata del campionato Serie A 2018/2019. I rossoneri non possono più perdere punti: c’è bisogno assolutamente della vittoria per continuare a sognare il ritorno in Champions League.

Al quarto posto adesso c’è la Roma, che ha battuto 3-0 il Cagliari e ha scavalcato il ‘Diavolo’. Che però deve fare i conti anche con le altre concorrenti: l’Atalanta ha una gara facile con l’Udinese e lo stesso Torino può agganciare proprio il Milan. Insomma, stasera la sconfitta potrebbe sancire la fine dei giochi, anche se la quarta posizione resterà in bilico fino alla fine.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Meitè, Belotti, Berenguer.

Allenatore: Mazzarri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Allenatore: Gattuso

Serie A, Torino-Milan: cronaca e risultato del match

