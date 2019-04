MILAN NEWS – Dire che Torino-Milan di questa sera sia una partita decisiva per i destini di entrambe le squadre non è affatto un’eresia.

Nessuno poteva prevederlo un mese fa circa, ma oggi basta guardare la classifica per capire che lo scontro di stasera all’Olimpico può aprire mille scenari: il Milan ha solo tre punti in più del Toro, con gli scontri diretti al momento in parità. Un successo dei padroni di casa creerebbe difficoltà ancora più enormi al ‘Diavolo‘, che rischierebbe di vedere seriamente l’inferno dopo una settimana ricca di problemi, polemiche e accuse dall’interno.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il Milan vincendo invece non solo allontanerebbe lo spettro del Torino, ma si riprenderebbe quarto posto e fiducia totale dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia che ha visto fuoriuscire qualche crepa tra le certezze della rosa. Gennaro Gattuso dovrà spronare i suoi a giocare una partita degna di nota, uno scontro diretto al massimo delle proprie potenzialità, visto che i ragazzi di Walter Mazzarri, al contrario dei suoi, vivono sulle ali dell’entusiasmo questo momento di stagione.

Una non vittoria odierna rischierebbe di vedere il Milan scivolare, a quattro giornate dalla fine, addirittura fuori dalla zona Europa League. Ma i rossoneri già in passato sono stati capaci di risalire a galla dopo momenti difficili e delicati, come l’eliminazione per mano dell’Olympiacos o batoste terribili come i k.o. nei derby di campionato. A meno che, come dice Gattuso, il suo Milan ritrovi quell’anima e quella capacità di soffrire recentemente disperse.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it