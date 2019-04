MILAN NEWS – Disastro totale per il Milan. E’ buio pesto. Serviva una vittoria per rilanciarsi con vigore in questo rush finale, invece arriva un clamoroso e sconcertante k.o. che ora fa crollare il Diavolo addirittura fuori dalla zona Europa.

Come analizza La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Milan non c’è più. E’ una squadra senz’anima. Una compagine ormai depressa, incapace di resistere all’aggressione alta del Torino fin dall’inizio e alle mosse vincenti di Walter Mazzarri. Escluso Tiémoué Bakayoko, il più visto tra i milanisti nonché ultimi ad arrendersi, non c’è stato un solo rossonero che ha retto il confronto con gli avversari. Quello che sorprende è vedere una formazione quasi arresa all’ineluttabilità della sconfitta. Incapace di reagire, di costruire gioco.

Le mosse di Mazzarri, intanto, hanno imbrigliato la squadra avversaria efficacemente. Si parte da una spietata marcatura a uomo sulle due potenziali fonti di gioco: Tomás Rincón implacabile su Lucas Paquetá non ancora al 100%, e Sasa Lukic finto trequartista a disturbare Bakayoko. In più c’era Amando Izzo sempre in uscita, come un difensore di Gasperini all’Atalanta, e Nicolas Nkoulou appiccicato al povero Patrick Cutrone, tremendamente solo e costretto quasi sempre di spalle. Il 3-4-1-2 piemontese, sempre in superiorità numerica, ha vissuto sul pressing alto, sulla protezione di Soualiho Meïté e sul gran lavoro di Andrea Belotti che si è sacrificato a dovere per favorire Alejandro Berenguer in ripartenza. Nulla da fare per Gattuso in balia delle onde e ora nel pieno di una burrasca: saranno ore di profonde riflessioni, perché il suo futuro resta tutt’ora un’incognita.

Redazione MilanLive.it

