MILAN NEWS – Trovare un aspetto positivo o il cosiddetto bicchiere mezzo pieno è quasi impossibile ad oggi in casa Milan, dopo la sconfitta di ieri a Torino.

I rossoneri sono scivolati al sesto posto in classifica (settimo se stasera vincerà l’Atalanta), mentre il morale di staff, dirigenza e squadra sembra davvero sotto i piedi sia per le prestazioni sfortunate, sia per le decisioni arbitrali che anche ieri contro il Toro non hanno convinto al 100%, soprattutto nelle occasioni del rigore concesso a Belotti e dell’espulsione per proteste di capitan Romagnoli.

News Milan, il calendario delle ultime quattro giornate

Nonostante ciò si potrebbe anche aprire un piccolo spiraglio per riacciuffare il quarto posto Champions grazie al calendario che appare favorevole rispetto alle contendenti. Il Milan infatti, dopo le due trasferta appena affrontate, giocherà in casa contro un Bologna praticamente già salvo prima di andare a Firenze a sfidare la squadra di Montella, vogliosa di far bene ma anche in una delicata fase di rivoluzione interna. Le ultime due gare invece sulla carta appaiono molto favorevoli: a San Siro contro il Frosinone già retrocesso e in casa della Spal salva ormai da settimane servono due vittorie non così difficili da cogliere.

Un calendario dunque, quello rossonero, che appare meno problematico in teoria di quello delle rivali dirette Roma e Atalanta: i giallorossi se la vedranno con un Genoa ancora non tranquillissimo e con la Juventus, mentre gli orobici sono attesi dallo scontro diretto con la Lazio e ancora con genoani e juventini, senza dimenticare il ‘disturbo’ della finalissima di Coppa Italia del 15 maggio.

Anche per il Torino, che ha gli stessi punti del Milan, non sembra esserci un cammino facile: derby con la Juve domenica prossima, poi le delicate sfide con Empoli (in piena corsa per non retrocedere) e Lazio. Vero e proprio arbitro della corsa Champions sarà il Sassuolo, visto che il club del rossonero doc Squinzi, molto vicino alla salvezza aritmetica, affronterà Roma, Torino e Atalanta nelle ultime giornate.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

