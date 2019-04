NEWS MILAN – E ora Gennaro Gattuso torna pesantemente e inevitabilmente in bilico. Non potrebbe essere altrimenti, nonostante tutto, considerando la sconfitta devastante rimediata ieri da un Milan spento e indolente contro un Torino invece affamato e ambizioso.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come racconta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società aveva anche escluso ribaltoni prima di quest’ennesima disfatta in trasferta ma ora tutto è possibile. Bisogna tenere gli occhi e le orecchie bene aperte, perché la posizione di Rino adesso è diventata scomodissima e può succedere qualcosa da un momento all’altro. Il suo futuro immediato è un’incognita, perché il danno forse è irreparabile: settimo posto al momento, più indietro rispetto ai due sesti posti delle scorse stagioni. A quattro giornate dalla fine, e con un rendimento che parla di un solo successo nelle ultime 7 gare in Serie A, è dura essere ottimisti. Anche considerando che Leonardo, Paolo Maldini e Ivan Gazidis sono stati chiusi negli spogliatoi per oltre un’ora dopo il triplice fischio. In attesa di Milan-Bologna del prossimo 6 maggio, attorno all’allenatore c’è un silenzio pesante e preoccupante. Un incubo senza fine in casa rossonera.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it