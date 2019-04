MILAN NEWS – Prestazione positiva per l’arbitro Marco Guida in un delicatissimo Torino-Milan. Gli errori non mancano, ma tutto sommato, nel complesso, il fischietto di Pompei se la cava a dovere.

Come infatti sottolinea La Gazzetta dello Sport con la moviola del giorno dopo, di fatto si registra un solo errore grave nel match di ieri e si tratta della mancata espulsione di Suso. Perché lo spagnolo, in effetti, avrebbe dovuto salutare anzitempo il terreno di gioco. Perché all’ammonizione giusta ottenuta dopo 8 minuti per fallo tattico su Andrea Belotti, doveva seguirne un’altra nella ripresa, al 52esimo, per un altro intervento strategico ma questa volta ai danni di Armando Izzo. Lo spagnolo, infatti, blocca palesemente una ripartenza granata: l’arbitro è lì, a distanza ravvicinata, ma erroneamente non estrae il secondo giallo ma allorana invece Walter Mazzari che protesta veementemente. Oltre a questo episodio – prosegue il quotidiano – è giusto il giallo per Andrea Conti che entra in modo pericoloso su Cristian Ansaldi e giusta anche l’ammonizione per Paquetá quando stende Rincon al limite dell’area: Guida opta per il male minore, perché ritiene che Gianluigi Donnarumma avrebbe potuto anticipare l’avversario.

Un altro potenziale errore, invece, è la trattenuta di Mateo Musacchio ai danni di Belotti in area. L’argentino cintura l’attaccante e lo molla giusto un attimo prima che arrivi il pallone: il rigore – evidenzia il quotidiano – non sarebbe stato scandaloso. Ci può stare, invece, la massima punizione concessa al 56esimo per spinta di Frank Kessie su Izzo: spinta più plateale che intensa, ma la decisione è condivisibile e il Var conferma. Inevitabile, infine, il rosso diretto all’8sesimo ad Alessio Romagnoli già ammonito e che applaude ironicamente il direttore di gara.

Redazione MilanLive.it

