MILAN NEWS – Si salvano solo e unicamente Tiémoué Bakayoko e Patrick Cutrone. Per La Gazzetta dello Sport di oggi, tra i rossoneri, solo loro due sono meritevoli di una sufficienza nel disastroso Torino-Milan di ieri sera.

Il peggiore in campo è in difesa e risponde al nome di Andrea Conti: voto 4.5 per l’ex Atalanta. E’ da un suo rinvio maldestro che nasce il vantaggio granata, ma in più l’ispirazione offensiva è praticamente nulla ed è continuamente in difficoltà con Cristian Ansaldi. La stessa pagella va anche ad Alessio Romagnoli: il crollo di nervi del capitano – puntualizza la rosea – è davvero l’emblema assoluto di questo Milan. Voto 5 per Mateo Musacchio che confeziona l’assist ad Alejandro Berenguer per il raddoppio, 5.5 per un Ricardo Rodriguez in ansia e confusione e 5 per un colpevole Gianluigi Donnarumma reo di un’uscita a vuoto e un’opposizione rivedibile sul secondo goal.

Doppia mediocrità, in mediana, per Frank Kessie e Lucas Paquetá. Il centrocampista ivoriano è responsabile del rigore piemontese con la mano sulla schiena di Armando Izzo, mentre il brasiliano, atteso come il Messia, finisce col perdere una grande quantità di palloni e con Thomas Rincon che lo soffoca. Bakayoko è l’unico degno di nota: 6.5 per il 24enne francese. In difficoltà all’avvio, esce fuori alla distanza e solo la doppia traversa di Salvatore Sirigu può fermarlo. 6 per Cutrone in attacco: il goal non arriva, perché nemmeno impegna il portiere avversario, ma la sufficienza è meritata per la voglia di soffrire che gli altri non hanno. 4.5 per un Suso ancora irriconoscibile, 5 per Hakan Calhanoglu e 5.5 per il terzetto offensivo subentrato e composto da Krzysztof Piatek, Fabio Borini e Samuel Castillejo. Voto 5, infine, per Gennaro Gattuso: la depressione mostrata alla vigilia – sottolinea la GdS – non era strategia ma pura verità. Attacco spuntato, crisi di nervi e amnesie: l’allenatore non riesce più a incidere.

Redazione MilanLive.it

