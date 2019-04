CALCIOMERCATO MILAN – Nelle scorse settimane si è parlato, sia dalla stampa italiana che da quella spagnola, di un interesse da parte del Milan per un giovane difensore iberico.

Si tratta di Marc Cucurella, terzino sinistro catalano di proprietà Barcellona. Un giovane calciatore classe 1998 che aveva già fatto notare tutte le sue ottime qualità atletiche e tecniche nel settore giovanile blaugrana, soprattutto nella Youth League di un paio di anni fa. Il Barça ha sempre fatto sapere di guardare con occhi di riguardo il suo talentuoso difensore mancino, prestandolo però all’Eibar per farlo maturare.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, difficile arrivare al baby Cucurella

Il Milan si era interessato dunque a Cucurella, sondando il terreno per un possibile ingaggio nella nuova stagione. L’idea era quella di convincere il giocatore e soprattutto l’Eibar, club nel quale milita attualmente che avrebbe dovuto riscattare il giocatore 21enne e poi girarlo al Milan successivamente, ottenendo anche una buona plusvalenza nell’operazione generale.

Un’ipotesi che però, secondo quanto riporta il quotidiano iberico El Mundo Deportivo, appare meno fattibile del previsto. Cucurella infatti ha ben figurato con la maglia dell’Eibar, tanto che il Barcellona sembra intenzionato a esercitare il diritto di contro-riscatto nei suoi confronti: il club catalano pagherà 4 milioni di euro come da accordi per riportare ‘Cucu’ al Camp Nou nella prossima stagione e probabilmente punterà su di lui come alternativa a Jordi Alba sulla corsia di sinistra.

Diventa arduo per il Milan così strappare Cucurella dalle grinfie del Barça; non è detto che i catalani tengano sicuramente il giovane terzino in rosa l’anno prossimo, ma certamente trattare con il piccolo Eibar a cifre abbastanza contenute è una cosa, mentre cercare di strappare un giovane talento molto apprezzato dal Barcellona appare impresa ben più complessa e costosa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it