CALCIOMERCATO MILAN – Ancora siamo lontani dall’inizio del mercato estivo effettivo, ma in casa Milan sono cominciati i summit e i dialoghi per migliorare o cambiare parte della rosa.

Una delle ultime riunioni ha visto alcuni dirigenti del Milan incontrare l’agente Mino Raiola, con cui il club ha un rapporto particolare, sia per alcune recenti operazioni agevolate dal procuratore italo-olandese, sia per diverse piste del mercato 2019 che potrebbero riguardare una collaborazione tra le parti.

Calciomercato Milan, Raiola propone un talento olandese

Come riportato da Calciomercato.com nell’ultimo incontro avvenuto tra il direttore dell’area tecnica Leonardo e lo stesso Raiola si sarebbe parlato di un giovane di interessanti prospettive che fa già parte della scuderia folte del procuratore. Si tratta di Donyell Malen, esterno d’attacco in forza al PSV Eindhoven e considerato uno dei giovani talenti più dotati tecnicamente della Eredivisie olandese.

Malen è un classe 1999 che gioca prevalentemente sulla corsia offensiva di sinistra e sta disputando una stagione eccellente sia per qualità di prestazioni sia per i propri numeri individuali. 9 reti stagionali già messe a segno dal ventenne attaccante nativo di Wieringen ed originario del Suriname, proprio come una leggenda rossonera del passato come il centrocampista Clarence Seedorf.

Il Milan si è detto interessato dalle potenzialità di Malen e ha dato appuntamento a Raiola per discuterne in maniera migliore tra un mese circa, quando il campionato sarà terminato. Lo stesso vale per Mohamed Fares, esterno 23enne della Spal e altro prodotto della scuderia Raiola che è stato proposto al Milan per la prossima stagione. Talenti al vaglio dunque per Leonardo e compagnia, la sessione estiva è alle porte ed il Milan per l’appunto non intende restare a guardare o fare le cose all’ultimo minuto.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

