NEWS MILAN – Dopo il lungo periodo negativo, le polemiche su Gattuso e il quarto posto in classifica lasciato all’Atalanta, il Milan ha il dovere di reagire, rialzare la testa e dare più del massimo da qui in avanti.

Il prossimo avversario sarà il Bologna, lunedì alle 20:30 a San Siro. Oggi l’allenatore dei bolognesi, Sinisa Mihajlovic, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo futuro e soprattutto della sfida alla sua ex squadra, il Milan. Dopo la vittoria contro l’Empoli, il Bologna è praticamente salvo. Manca solo l’aritmetica, ma il +9 dalla terz’ultima a quattro giornate dalla fine è praticamente definitivo. Il tecnico – riporta la Gazzetta dello Sport – ha riferito una frase che in molti hanno riportato come una sfida ai rossoneri: “Manca ancora l’ultimo scatto: se va come penso io contro il Milan, lunedì siamo già salvi”.

Chiamato con il Bologna quasi spacciato e rassegnato alla retrocessione durante la gestione Filippo Inzaghi, Mihajlovic ha risollevato il club rossoblu e lo ha portato alla salvezza con cinque giornate d’anticipo. Il suo futuro però resta un’incognita: “Come dico da due settimane, appena ci salviamo io e la società parliamo: loro diranno, io dirò e se troviamo che le cose vanno bene a tutti e due e avremo le stesse idee. Se sono cambiato? Nel carattere no, nel modo di pormi un po’ sì. La salvezza è l’obiettivo per il quale sono venuto, il resto viene dopo. Stiamo facendo bene, ma il nostro lavoro è quello di sempre: se vai bene ti vogliono tutti, se fai male nessuno. Aspettiamo di essere salvi”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

