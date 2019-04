NEWS MILAN – Siamo ai titoli di coda di questa stagione. Il Milan ha perso il quarto posto: ha ancora delle possibilità, ma non deve più fallire. A partire dal Bologna, sfida in programma lunedì.

Gennaro Gattuso gestirà queste ultime quattro partite per poi dire addio. Proverà in ogni modo a lasciare il club con la qualificazione in Champions League, ma è molto difficile. Intanto ‘Sky Sport’ ha fornito le ultime novità sulla probabile formazione per la sfida contro Sinisa Mihajlovic, la più in forma dell’ultimo periodo – anche più della Juventus. Stando a queste prime indiscrezioni, finalmente Gattuso potrebbe tenere fuori Jesus Suso dalla formazione titolare.

Lo spagnolo è uno dei più criticati dai tifosi. I suoi numeri sono disastrosi quest’anno: non gli riesce niente, nemmeno i passaggi più semplici. Avrebbe meritato qualche panchina in più in favore di Samu Castillejo, ma Gattuso si è sempre fidato di lui senza successo. In Milan–Bologna invece potrebbe rimanere fuori e Rino dovrebbe riproporre il 4-3-1-2, visto già contro l’Udinese (1-1). Un esperimento, quello, che durò molto poco a causa dell’infortunio alla caviglia di Lucas Paquetà.

Il brasiliano è tornato a completa disposizione e ha già rivisto il campo contro il Torino. Lunedì sarà ancora titolare, probabilmente nel ruolo di trequartista alle spalle delle due punte. Rientra quindi dall’inizio Krzysztof Piatek, escluso domenica scorsa. Il polacco giocherà al fianco di Patrick Cutrone. A centrocampo Hakan Calhanoglu, Tiemoué Bakayoko e Franck Kessie. Diversi dubbi in difesa: senza Alessio Romagnoli, squalificato per una sola giornata, è ballottaggio Cristian Zapata-Mattia Caldara per affiancare Mateo Musacchio. Si vedrà nei prossimi giorni.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata (Caldara), Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Paquetà; Cutrone, Piatek.

Redazione MilanLive.it

