NEWS MILAN – L’idea di costruire un nuovo stadio condiviso tra Inter e Milan prenderà forma nelle prossime settimane, quando i due club presenteranno al Comune di Milano il progetto, che prevederà anche l’abbattimento del vecchio Giuseppe Meazza.

La costruzione del nuovo impianto è prevista sempre nella stessa area di San Siro, ed è la soluzione migliore per portare finalmente i due club meneghini nell’epoca del nuovo calcio moderno 2.0, quello che prevede uno stadio di proprietà per aumentare i ricavi. Proprio il tema del fatturato è al centro dell’attenzione dei colleghi del Corriere dello Sport, che stamani hanno riferito che serviranno circa 700 milioni di euro per tutti i lavori. Le tempistiche invece saranno clamorosamente lunghe, rispetto alle medie inglesi per esempio.

Pare infatti che Milan e Inter dovranno attendere almeno 4 anni per poter metter piede nel “nuovo Stadium” (ricordiamo che dovrebbe aver il nome di uno sponsor). Ecco le tempistiche nel dettaglio: 18 mesi serviranno per ottenere le autorizzazioni necessario dal Comune, mentre altri 30 mesi per i lavori. In linea teorica la stagione 2023/24 dovrebbe essere la prima nella quale rossoneri e nerazzurri potrebbero scendere in campo all’interno del nuovo stadio.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

