MILAN NEWS – Ieri a Casa Milan è andata in scena una riunione, prima solo tra i componenti della dirigenza, poi alla presenza di Gennaro Gattuso, allenatore in discussione dopo i recenti risultati negativi.

Il club ha scelto di continuare ad affidarsi, almeno fino al termine della stagione in corso, all’allenatore calabrese che però sarebbe ormai a rischio. Gattuso è stato confermato anche per mancanza di alternative immediate, ovvero di tecnici ‘ad interim’ che potessero traghettare il Milan fino a fine campionato per poi lasciare spazio ad allenatori più prestigiosi.

Uno dei nomi citati proprio in tal senso è quello di Roberto Donadoni, ex ala del Milan e negli anni più recenti guida tecnica di Parma e Bologna. Si è detto che i rossoneri avevano sondato il terreno col mister bergamasco chiedendo la disponibilità per le ultime 4 giornate di campionato, senza che però Donadoni fosse convinto di tale impiego a tempo determinato.

Lo stesso Donadoni, interpellato da Radio Monte Carlo, ha smentito i contatti con il Milan, difendendo anche il criticato Gattuso: “Io al Milan? Non c’è mai stato alcun contatto con il club, smentisco tutte le cose che si sono scritte. Credo sia giusto che Gattuso porti avanti il suo lavoro almeno fino all’ultima giornata di campionato”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

