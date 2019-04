NEWS MILAN – La situazione in casa rossonera sfiora il drammatico. Da una qualificazione Champions League fortemente alla portata due mesi fa, si è passati a rischiare di non entrare nemmeno in Europa League.

Tutti d’ora in avanti dovranno dare più del massimo per salvare faccia e stagione. Il Milan non può permettersi di restare fuori dall’Europa. E oggi Ivan Gazidis ha voluto parlare alla squadra negli spogliatoi di Milanello. Un discorso motivazionale dell’amministratore delegato sudafricano. Sky Sport ha riportato che il dirigente rossonero ha parlato in inglese – sappiamo bene che non parla ancora bene l’italiano come dimostrano le ultime interviste – e il discorso è stato tradotto alla squadra da Fabio Borini e Pepe Reina, le cui esperienze in Premier League sono note.

-> Per seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

Il momento è molto delicato, il Milan è settimo in classifica ma può e deve ancora credere al quarto posto. Tutte le dirette concorrenti devono ancora sfidarsi tra loro e/o affrontare la Juventus nelle prossime quattro partite, mentre il Milan non ha impegni proibitivi. Certamente il rendimento attuale non lascia presagire a niente di buono, ma urge un cambio di rotta da parte di squadra, allenatore e dirigenza. Gazidis oggi, così come Maldini e Leonardo, sono sempre vicini alla squadra da diversi mesi ormai. Speriamo che il discorso dell’ad abbia sortito un buon effetto nei calciatori.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it