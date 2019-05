NEWS MILAN – L’ultima giornata di campionato è stata disastrosa per la squadra rossonera, passata dal quarto al settimo posto della classifica. La sconfitta in trasferta contro il Torino ha lasciato conseguenze negative. L’ambiente è scosso ed era persino emersa la possibilità di un addio immediato di Gennaro Gattuso, che però resterà fino a fine stagione.

Adesso il Milan ha il dovere di vincere le quattro partite di Serie A che mancano. A partire dalla prossima contro il Bologna a San Siro nella prossima giornata. In questi giorni la società è molto vicina alla squadra. Ieri Leonardo e Ivan Gazidis erano a Milanello e l’amministratore delegato ha fatto un discorso al gruppo, cercando di spingerlo a non mollare in questo finale di stagione. Si possono fare 12 punti e sperare ancora di riuscire a conquistare la qualificazione in Champions League.

E anche oggi a Milanello c’è Leonardo per seguire l’allenamento della squadra. Il direttore generale dell’area tecnico-sportiva del Milan vuole essere vicino ai giocatori in vista della sfida contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic, determinato a fare risultato a San Siro per conquistare la salvezza definitivamente. Il Diavolo ha l’obbligo di vincere per non veder svanire tutte le residue chance di conquistare il quarto posto e dunque l’accesso alla prossima Champions League.

