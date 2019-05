MILAN NEWS – Ancora quattro partite, poi sarà rivoluzione. Positiva in caso di miracolosa Champions League o drastica in caso di fallimento. Nel frattempo salgono le quotazioni di Eusebio Di Francesco: è lui il nome in pole per raccogliere l’eredità di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società rossonera ha già avviato i primi sondaggi per il tecnico abruzzese. L’ex Roma riscuote il gradimento dell’attuale management rossonero, così ci sono stati i primi passi anche se al momento l’approccio resta puramente informativo. Poi più avanti si entrerà nella fase del casting vero e proprio, anche perché l’allenatore di Pescara non è l’unico nome sulla lista di Elliott Management Corporation. Sullo sfondo c’è una visione internazionale del ruolo e non è detto che il prossimo allenatore rossonero sia italiano, ma intanto Di Francesco è ritenuto assolutamente funzionale al progetto milanista che prevede l’utilizzo e la valorizzazione dei giovani, oltre che una filosofia di gioco gradita alla dirigenza.

Ma il nome dell’ex giallorosso non scalda i cuori dei tifosi del Diavolo. Il profilo maggiormente gradito, tra le piste italiane, è in realtà quello di Gian Piero Gasperini a un passo da un vero e proprio miracolo con la sua Atalanta. L’allenatore però ha di recente prolungato il contratto con la famiglia Percassi, il che consiglia cautela ai vertici di via Aldo Rossi. Leonardo Jardim, Maurizio Sarri e Antonio Conte sono gli altri nomi segnati in rosso sull’agenda dell’Ad Ivan Gazidis.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it