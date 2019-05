NEWS MILAN – La stagione 2018/2019 è stata completamente anonima per Riccardo Montolivo, fin dall’estate messo ai margini della squadra. Gennaro Gattuso ha subito spiegato che l’ex capitano non rientrava nei suoi progetti tecnico-tattici. E le zero presenze in campo testimoniano tutto.

Ha un po’ stupito il fatto che Montolivo né nel calciomercato estivo 2018 e neppure in quello di gennaio 2019 abbia lasciato il Milan. Molti giocatori che vengono messi di fronte alla prospettiva di fare un’annata in panchina decidono di andare via per giocare. Lui no, ha preferito restare a Milanello fino alla scadenza del contratto. Il 30 giugno 2019 sarà il suo ultimo giorno da calciatore rossonero.

News Milan: l’agente di Montolivo critica la società

Giovanni Branchini è l’agente di Montolivo e nell’intervista concessa al quotidiano Tuttosport se l’è presa con il Milan per il comportamento nei confronti del suo assistito: «Mi ha molto addolorato quello che è successo con Montolivo: una condanna a morte professionale per un calciatore corretto e leale. Eppure la società è rimasta a guardare. La ritengo una pagina bruttissima nei confronti di un calciatore che per anni è stato capitano e improvvisamente non è stato messo più nella condizione di svolgere il proprio lavoro. Senza un motivo, con la società che si è limitata a dire che rispettava le decisioni del tecnico. Tra lui e Gattuso nessuna lite, nessuno screzio».

Il procuratore dell’ex capitano rossonero non è andato nel dettaglio del motivo che ha portato Montolivo ad essere ai margini della squadra. Certamente qualcosa è successo, però nessuno spiega i fatti concreti. Gattuso ha parlato di scelta tecnica, però c’è sicuramente qualcosa di più dietro le continue esclusioni del calciatore. Anche quando la coperta a centrocampo era cortissima, il mister del Milan ha preferito altre soluzioni. È arrivato persino a schierare Davide Calabria mezzala pur di non inserire Montolivo. Qualcosa che non sappiamo c’è dietro a queste scelte.

Redazione MilanLive.it

