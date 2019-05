CALCIOMERCATO MILAN – Il PSG nella sessione di gennaio ha cercato fortemente di arricchirsi con un centrocampista di qualità abile in fase di costruzione.

La scelta è ricaduta sul talento argentino Leandro Paredes, calciatore classe 1994 che militava nello Zenit San Pietroburgo. I parigini hanno deciso di spendere ben 47 milioni di euro per questo elemento che, sulla carta, avrebbe dovuto dare ritmi e tempi di gioco importanti alla sua nuova squadra.

Calciomercato Milan, Paredes flop a Parigi dopo pochi mesi

Paredes però non ha rispettato le attese; il calciatore ex Empoli e Roma non ha approcciato al meglio nella sua esperienza al PSG, disputando troppe gare sottotono e deludendo l’ambiente parigino, in particolare il tecnico Thomas Tuchel che aveva puntato subito su di lui senza nessun timore o preoccupazione di sorta.

Lo stesso Tuchel, secondo quanto riporta Calciomercato.it, si sarebbe adirato non poco con Paredes per gli ultimi errori marchiani commessi, in particolare la frittata che ha causato il gol della sconfitta con il Montpellier nell’ultima gara di Ligue 1. Il classe 1994 argentino è dunque stato ampiamente criticato e la sua permanenza al PSG ora non è così certa. Il centrocampista potrebbe così tornare sul mercato, addirittura con costi inferiori rispetto a quelli spesi dai francesi a gennaio scorso.

Il Milan era una delle società che si era maggiormente interessata alle prestazioni di Paredes in passato, fin quando giocava ad Empoli in prestito. Non è da escludere che i rossoneri, vista la difficoltà di arrivare al riscatto di Bakayoko, possano tornare a pensare a Paredes per la prossima stagione, sperando in uno sconto del PSG e nella volontà del giocatore stesso di tornare in un campionato nel quale si è trovato molto a suo agio in passato.

