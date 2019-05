NEWS MILAN – Dopo Torino, davvero non si può più sbagliare. Milan–Bologna è l’ultima chance, e potrebbe non bastare. Sì, perché il ‘Diavolo’ ha preso il quarto posto ed è settimo. Ma ha il calendario più favorevole di tutte le altre.

Gennaro Gattuso ha un patto con la società: proverà a fare di tutto per portare la squadra in Champions League, poi ci saluterà con una stretta di mano. Ma il clima di tensione intorno ai rossoneri è sempre più intenso. Da ieri infatti il gruppo è in ritiro punitivo: la causa sarebbe il ritardo di un’ora agli allenamenti di Tiemoué Bakayoko, ufficialmente ostacolato dall’assenza di benzina nella sua auto. Ma è chiaro che Rino pensava a questa soluzione già da tempo: si dice infatti che domenica sera stessa voleva mandare la squadra in ritiro, senza trovare però l’appoggio della società.

Che invece ha condiviso totalmente la scelta di ieri. Speriamo sia un incentivo importante per la sfida di lunedì. Intanto sono arrivate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, la numero 35. Milan–Bologna sarà diretta da Marco Di Bello, con Ranghetti e Schenone come assistenti. Valeri al VAR, il quarto uomo sarà invece Pasqua.

Redazione MilanLive.it

