MILAN NEWS – Alla fine la società ha deciso: il Milan passerà il resto della settimana in ritiro, una scelta dettata dal momento difficile della squadra e non solo.

Come riportato da Sky Sport oggi comincerà la settimana ‘forzata’ a Milanello per giocatori e staff tecnico con l’allenamento pomeridiano che prenderà il via a breve. Gennaro Gattuso e compagnia successivamente resteranno all’interno del centro sportivo di Carnago pernottando qui fino al prossimo lunedì, il giorno di Milan-Bologna.

Gli inviati dell’emittente satellitare hanno parlato di come sarà strutturata la settimana di ritiro per il Milan: sessioni giornaliere e lavoro focalizzato sulla parte atletica e con riunioni tattiche di alto livello.

Anche il direttore dell’area tecnica Leonardo resterà a Milanello al fianco della squadra, una sorta di sostegno alla squadra in un momento molto complicato della società.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

