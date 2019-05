NEWS MILAN – L’edizione odierna di ‘Sportmediaset’ ha fatto il punto della situazione sul futuro della panchina del Milan. I nomi sono sempre gli stessi, ma ci sono ancora molti dubbi sulle possibilità scelte di Leonardo, Paolo Maldini e Ivan Gazidis.

Il sogno dei tifosi è chiaro: Antonio Conte. Ma in questo momento il suo nome non sembra in orbita rossonera. Molto vicino alla Roma, è stuzzicato anche dal possibile ritorno alla Juventus: ma in questo momento in vantaggio ci sono i giallorossi. Il preferito della società di via Aldo Rossi è Maurizio Sarri, il quale però ha espresso il desiderio di rimanere in Premier, dove è ancora quarto col suo Chelsea e stasera si gioca le semifinali d’andata di Europa League.

Eusebio Di Francesco è il nome accostato in maniera più concreta in questi ultimi giorni, ma la sua situazione è in stand-by: per stile, gioco ed esperienza è considerato l’alternative più valida, ma non convince pienamente la tifoseria a causa di una sua uscita infelice di qualche anno fa. C’è anche l’opzione Leonardo Jardim, proposto dal solito Jorge Mendes, ma non sembra entusiasmare la società. Sullo sfondo Marco Giampaolo della Sampdoria. Insomma, una situazione ancora totalmente in alto mare.

Redazione MilanLive.it

