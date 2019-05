NEWS MILAN – Il passaggio di Antonio Conte alla Roma è sempre più vicino. Il tecnico ha tanti corteggiatori in Europa, Milan compreso. Ma sembra aver fatto la sua scelta: provare a portare in alto la squadra della capitale.

Stando a quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’ sul proprio sito, l’ex Juventus è ad un passo dai giallorossi. James Pallotta è convinto di aver fatto il massimo per l’allenatore di Lecce: gli ha dato carta bianca per il calciomercato e uno stipendio molto importante (circa 10 milioni a stagione). In più, come direttore sportivo arriverà Gianluca Petrachi dal Torino, grande amico di Conte. A parte una minoranza che gli ricorda il passato bianconero, la tifoseria è tutta schierata a favore del suo arrivo per rilanciare il progetto americano.

Conte-Roma, ecco cosa manca

Un ulteriore conferma su questa trattativa sono le mancate smentite da parte della società. Prima di Roma-Cagliari, Francesco Totti non ha mai sconfessato l’ipotesi. Ha chiesto rispetto per mister Claudio Ranieri, ma senza mai negare una trattativa per il ritorno di Conte in Serie A. Ma se è tutto quasi definito, perché non c’è ancora l’annuncio ufficiale? Ecco, qualcosa effettivamente manca ancora per la chiusura dell’operazione. Conte continua a prendere il tempo e il motivo è chiaro: ha tante, troppe offerte allettanti e vuole avere un quadro della situazione più chiaro possibile. C’è l’Inter, ma anche l’affascinante ritorno alla Juventus, se Massimiliano Allegri non dovesse essere confermato. E poi le big d’Europa, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain su tutte, compresa la piccola speranza che il Manchester United cambi idea su Ole Gunnar Solskjaer (i ‘Red Devils’ sono il sogno di Conte). Infine il Milan: alcune fonti ribadiscono che la società rossonera è ancora in corsa per l’uomo scelto dai tifosi, altre invece la danno per esclusa. La questione sarà certamente più chiara a fine campionato.

