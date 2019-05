NEWS MILAN – Il futuro di Antonio Conte sta diventando una vera e propria telenovela. Sembrava fatta per il passaggio alla Roma, ma il tecnico si è preso altro tempo per decidere.

Le offerte sono tante: oltre ai giallorossi, anche Inter, Juventus, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain hanno chiesto informazioni. Ma, come scrive ‘Sportmediaset’, sarebbe in risalita anche il Milan. L’allenatore, in tribuna a Torino domenica sera, avrebbe avuto dei contatti con Paolo Maldini: summit positivo fra le parti, i due si conoscono molto bene e c’è ottimo rapporto. Stano a queste ultime indiscrezioni, la qualificazione in Champions League non sarebbe indispensabile per convincerlo. Conte vuole un progetto serio e riportare in alto il ‘Diavolo’ è un’idea che lo stuzzica e non poco.

Il Milan sogna Conte

Il futuro di Conte è sempre più un rebus. Tutti lo vogliono, ma finora il tecnico non ha ancora preso una decisione. Sappiamo per certo che c’è un accordo di massima fra lui e la Roma, pronta a ripartire da lui dopo il fallimento di questa stagione. L’ex Chelsea attende però notizie: la Juventus ci sta pensando, visto che il futuro di Massimiliano Allegri non è così certo come dicono; l’Inter anche resta alla finestra, nonostante Luciano Spalletti sia vicino a raggiungere nuovamente l’obiettivo Champions League. Infine le due opzioni all’estero, le vere minacce per la Roma e a questo punto anche per il Milan: il Bayern Monaco ha confermato Nico Kovac in maniera diplomatica, ma tutto può ancora succedere. Il PSG, che inizialmente voleva andare avanti con Thomas Tuchel, ci sta pensando – e la conferma di Henrique come direttore sportivo è un indizio. Fra lui e il tecnico non scorre buon sangue. Poi c’è il Milan, che è già stato vicino a Conte più volte negli scorsi anni: oltre al periodo cinese, ci aveva pensato anche Leonardo l’estate scorsa, prima della conferma di Gennaro Gattuso.

Redazione MilanLive.it

