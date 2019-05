MILAN NEWS – Urge cambiare qualcosa nel Milan che affronterà lunedì sera il Bologna nel posticipo della 35.a giornata di campionato.

I rossoneri vengono da un periodo molto negativo, in particolare per l’impossibilità di trovare continuità offensiva. Poche le reti segnate, troppa la solitudine del bomber Krzysztof Piatek che negli ultimi turni è rimasto spesso isolato e mal servito dai compagni. Per correggere certi difetti, Rino Gattuso sembra propenso a cambiare modulo di partenza per sfidare il Bologna.

Secondo ciò che ha ammesso Sportmediaset quest’oggi, il Milan dovrebbe dunque cambiare pelle a partire dal suo centrocampo: possibile l’innesto della linea mediana ‘a rombo‘, in un 4-3-1-2 che dovrebbe ricalcare lo schieramento visto contro l’Udinese ad inizio mese scorso, quando ne scaturì una buona prova nel primo tempo seguita però da una ripresa decisamente insufficiente.

L’idea è quella di liberare Lucas Paquetà, ormai tornato in gruppo a pieno regime, sulla linea della trequarti, alle spalle di due centravanti come Piatek e Patrick Cutrone, gli stessi che giocarono sempre in questo tipo di schieramento contro l’Udinese. Un cambio di modulo che, nei piani di Gattuso, dovrebbe portare un incremento della fase offensiva e della profondità, cercando di giocare in verticale il più possibile.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

