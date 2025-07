Caos Emerson Royal, niente Besiktas: sarà rossonero

Il futuro del giocatore ha animato le ultime ore di calciomercato del Milan. Ecco cosa è successo: il punto della situazione

E’ stata una serata ricca di emozioni quella che hanno vissuto i tifosi del Milan, ma anche quelli turchi del Besiktas. All’ora di cena, il Diavolo e il club turco raggiungono un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a dieci milioni di euro per Emerson Royal.

L’ex Tottenham aveva da giorni dato il suo via libera al trasferimento ad Istanbul, ma quando tutto sembra chiuso, dal Brasile è il Flamengo a farsi sotto. I rossoneri, alla ricerca di un terzino destro per sostituire Wesley, hanno individuato in Emerson Royal l’acquisto giusto, tanto da essere pronti a mettere sul piatto un’offerta da circa 10 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo.

Il Flamengo non può prendere giocatori stranieri. Anche per questo si è deciso di accelerare per mettere le mani sul giocatore del Milan. L’affare adesso si può chiudere davvero in poco tempo. I tifosi del Diavolo fremono per liberarsi di un calciatore che non è mai piaciuto.

Milan, tifosi in fermento: Emerson Royal si avvicina all’addio

Emerson Royal è arrivato, ha liberato la fascia destra da Calabria, ha perso 0 derby, ha vinto la Supercoppa più bella di sempre e se n’è andato in silenzio senza alcun tipo di problema. Non posso che volergli bene. — 𝕮𝖍𝖗𝖎5𝖙𝖎𝖆𝖓 (@ChriACM1899) July 23, 2025

Scatenata un’asta intercontinentale per Emerson Royal Ineluttabilmente IGLI TORO pic.twitter.com/E6BxBFW9ln — 𝕮𝖍𝖗𝖎5𝖙𝖎𝖆𝖓 (@ChriACM1899) July 23, 2025

ce questo è da dicembre che è rotto e sono riusciti a venderlo cosi facilmente noi abbiamo ancora taremi esposito e buchanan che hanno fatto nettamente meglio e non riusciamo a piazziarli neanche per due spiccioli😭😭😭 — Omarinho (@OmarExpert29) July 23, 2025

un CAPOLAVORO di tare — Mattia Oricchio (@Capitano1921) July 24, 2025

Non è vero dai amici oggi troveremo l inghippo — l’ amico hashtaggatore (@djdjfifjfj5220) July 24, 2025

Speriamo non facciano come musah — Angelo falco (@Angelofalco83) July 24, 2025

E’ davvero impossibile trovare qualche tifoso che non esulti per il trasferimento di Emerson Royal in Brasile. Si aspetta dunque che l’affare si chiuda definitivamente. D’altronde in questa lunga e calda estate di sorprese ne abbiamo avute diverse. Il popolo del Diavolo dunque incrocia le dita e lo fa anche quello della Roma, che aspetta il via libera per Wesley.