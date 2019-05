MILAN NEWS – Un periodo davvero sfortunato per il Milan quello attuale, visto che oltre ai problemi di squadra spuntano difficoltà anche a livello fisico e muscolare.

La difesa in particolare è stata falcidiata durante il corso della stagione e di recente si sono presentati problemi seri ad Andrea Conti, con un’infiammazione seria alla spalla, e soprattutto a Davide Calabria e Mattia Caldara, che hanno chiuso anzitempo la propria stagione per infortuni ben più gravi e scioccanti.

In questo marasma generale tornerà ad essere utile ed importantissimo un giocatore come Ignazio Abate, terzino destro del Milan e vice-capitano della squadra rossonera, un vero e proprio elemento d’esperienza che per anni ha onorato con impegno la maglia milanista.

Il numero 20 molto probabilmente tornerà titolare lunedì nel posticipo di campionato contro il Bologna, visto che i suoi due ‘competitor’ nel ruolo di laterale destro sono fuorigioco. Abate ha giocato l’ultima gara della sua stagione contro l’Udinese, nel pareggio di inizio aprile proprio da terzino. Ma in questa annata ha dimostrato di essere utile e capace anche da centrale improvvisato, come accaduto nel girone d’andata in un periodo di difficoltà totali per il reparto arretrato rossonero. La maturità di Abate potrà dunque essere molto utile alla causa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

