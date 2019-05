MILAN NEWS – Multa in arrivo per Tiémoué Bakayoko. Dopo il ritiro forzato ordinato da Gennaro Gattuso, scatta anche un provvedimento singolo per il centrocampista francese reo di aver tardato di un’ora all’allenamento dell’altro ieri.

Il motivo del ritardo – come assicura l’entourage del giocatore – è banalissimo: mancanza di benzina in auto. Ma il Milan, sottolinea La Gazzetta dello Sport di oggi, in realtà non ne fa una questione strettamente vincolata alla mancanza dell’altro ieri, piuttosto, pare infatti che il 24enne del Chelsea sia pluri-recidivo, anche per una serie di ritardi nelle attività comuni di squadra come pranzi e riunioni tecniche. Così arriva la goccia che ha fatto traboccare un vaso stracolmo, perché si racconta di una serie di atteggiamenti sbagliati lungo i mesi da parte di svariati giocatori. Bakayoko, comunque, ieri ha chiesto scusa a tutti a Milanello, ma questo non gli eviterà una multa salatissima del club. E sull’eventuale riscatto – conclude la rosea – ora gravano ombre molto lunghe. In un momento cruciale della stagione, quanto accaduto non dovrebbe però costargli il posto in formazione: nel match di lunedì a San Siro contro il Bologna, dovrebbe essere regolarmente in cabina di regia in un probabile 4-3-1-2.

