Ieri sera è arrivata la notizia dell'infortunio di Mattia Caldara, l'ennesimo della sua stagione maldetta. Il difensore si è rotto il legamento crociato: stamattina si è sottoposto all'operazione chirurgica a Roma, a Villa Stuart.

L’ex Juventus resterà fuori dai campi dai cinque ai sei mesi. Un tempo lunghissimo, che va ad aggiungersi a quello di quest’anno. Caldara non ha praticamente mai giocato: stava pian piano recuperando la miglior forma: lo scorso 24 aprile aveva giocato da titolare e aveva una chance di titolarità anche col Bologna lunedì. Ma poi un contrasto nell’allenamento di ieri pomeriggio e il nuovo incubo. Tanti i messaggi di sostegno per lui, che dovrà sostenere un nuovo dolore fisico ma anche e soprattutto psicologico. Sopportare un altro infortunio così grave è davvero molto difficile.

Caldara, il messaggio dell’Inter

Anche l’Inter ha voluto dedicargli un bel messaggio. I nerazzurri, tramite il proprio profilo Twitter, hanno scritto: “Forza! In bocca al lupo Mattia Caldara! Ti aspettiamo presto in campo nel DerbyMilano!“. Un gesto di grande sportività quello degli acerrimi rivali rossoneri, gradito sia al diretto interessato che alle due tifoserie. Speriamo di rivedere Caldara in campo il prima possibile. Ma è probabile che il difensore rivedrà il rettangolo di gioco soltanto ad inizio 2020. Oggi qualcuno ha ipotizzato un rientro in autunno. Ma considerata la condizione fisica così tanto delicata siamo certi che il Milan si prenderà tutto il tempo possibile prima di mandarlo in campo. Insomma, un anno davvero terribile. Servirà tanto tempo, tanto lavoro e soprattutto tanta forza. Fisica e mentale. Ma soprattutto sarà fondamentale la vicinanza di tutti, dalla società ai compagni di squadra per finire ovviamente alla sua famiglia. Gli auguriamo tutto il bene per il futuro e gli facciamo un enorme in bocca al lupo. Intanto continuano ad arrivare altri bellissimi messaggi sui social.

