NEWS MILAN – Nel futuro del club rossonero sono previsti diversi cambiamenti. Uno sicuramente sarà in panchina, dato che Gennaro Gattuso non verrà confermato al termine del campionato. Cambieranno anche parecchi giocatori e qualcosa potrebbe mutare persino nei quadri dirigenziali.

Da più fonti giungono indiscrezioni inerenti la possibili rivoluzione del Milan alla fine di questa stagione di alti e bassi. Viene persino messa in dubbio la conferma di Leonardo, attuale direttore generale dell’area tecnico-sportiva. È emerso il nome di Luis Campos, oggi direttore sportivo del Lille, come suo eventuale sostituto.

La proprietà americana Elliott Management Corporation sta valutando come rilanciare il Milan e potrebbe fare scelte drastiche. Ci sembra comunque difficile che possa rimuovere Leonardo dalla propria posizione dopo neanche un anno. Una delle novità possibili è riguarda il ruolo di team manager, che dalla passata stagione è occupato da Andrea Romeo.

Secondo La Repubblica arriverà una nuova figura in quella posizione. Si tratta di un incarico importante, visto che fa da raccordo tra società e squadra. La famiglia Singer potrebbe dare il via libera al cambiamento. Non sono ancora circolati nomi specifici. Da non escludere che il nuovo team manager possa essere scelto in accordo col futuro allenatore. Vedremo che sviluppi ci saranno.

