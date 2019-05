MILAN NEWS – Oggi si celebra l’anniversario di una delle più grandi tragedie della storia del calcio italiano ed internazionale.

Il 4 maggio del 1949 avvenne la storica tragedia di Superga, ovvero il crollo dell’aereo sul quale viaggiava l’intera squadra del Torino, o meglio il Grande Torino, la magnifica formazione che dominava in Italia e nel mondo in quel periodo ormai lontano.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Sono passati esattamente 70 anni dalla tragedia che scosse il calcio nostrano e ancora oggi Torino non dimentica gli sfortunati eroi di quel tempo, scomparsi prematuramente in un modo davvero incredibile. Diverse le celebrazioni oggi a Superga in memoria di Valentino Mazzola e compagni. Anche molti club italiani hanno voluto mandare un ricordo ed un pensiero per questo tragico anniversario.

Il Milan poco fa sui suoi profili social ufficiali ha espresso il proprio cordoglio per le vittime di settant’anni orsono, onorando coloro che persero la vita in quello schianto facendo svanire una favola che però, grazie al ricordo del tifo granata, è diventata una leggenda, un esempio di sport e solidarietà.

On the 70th anniversary of the Superga tragedy, #ACMilan pays its respects to all those who lost their lives in the air disaster

A 70 anni dalla tragedia di Superga, tutto l’AC Milan ricorda con onore e rispetto il #GrandeTorino

— AC Milan (@acmilan) 4 maggio 2019