MILAN NEWS – Una svolta nel finale. Questo serve al Milan per cercare di recuperare il terreno malamente perduto negli ultimi due mesi e riacciuffare la zona Champions League.

Un’impresa difficile che passa anche dal match contro il Bologna di lunedì sera, quando i rossoneri ospiteranno una squadra in salute e pronta a dare battaglia per blindare definitivamente una salvezza che fino a qualche mese fa sembrava ardua e quasi impossibile. Per cercare di ottenere i tre punti, Gennaro Gattuso cambierà qualcosa a livello tattico e strategico, a partire dal modulo di base che sarà schierato nel ‘monday night’ di Serie A.

Milan vs. Bologna, le probabili formazioni del match di lunedì

Il Milan dunque dovrebbe schierarsi con un quasi inedito 4-3-1-2, modulo utilizzato soltanto contro l’Udinese in tempi recenti. L’idea di Gattuso è quella di cambiare per portare Lucas Paquetà dall’anonimo ruolo di mezzala ad agire come fantasista alle spalle di due punte, Cutrone e Piatek che dovranno dialogare per riportare gol e pericolosità in favore dei rossoneri. In difesa tante le defezioni e scelte dunque obbligate: Abate tornerà titolare come terzino destro con Musacchio e Zapata coppia di centrali. Infine Calhanoglu dovrebbe arretrare sulla linea dei centrocampisti.

Risponderà il Bologna dell’ex di turno Sinisa Mihajlovic con il 4-2-3-1 con cui tanto bene ha fatto sinora: privi di Mbaye e Soriano squalificati, i rossoblu si affideranno a Palacio come unica punta supportato da Orsolini e Sansone sulle corsie laterali. In campo anche l’ex Poli come mediano centrale.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Paquetà; Cutrone, Piatek. All: Gattuso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All: Mihajlovic.

