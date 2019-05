Sempre più arduo il cammino stagionale del Milan Primavera, squadra dei giovani talenti rossoneri che non riesce proprio ad ingranare in campionato.

Nel match odierno in casa contro i pari età dell’Empoli, valido per la 27.a giornata del torneo, i ragazzi di mister Federico Giunti hanno strappato solo un punticino. 1-1 il risultato finale allo stadio ‘Vismara’, con il Milan che addirittura può uscire soddisfatto dal campo visto che la gara si era messa molto male.

Nonostante un buon primo tempo disputato dal Milan, è l’Empoli a passare al 31′ minuto grazie al sigillo di Belardinelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore dei toscani. Nella ripresa i rossoneri spingono ma rischiano di subire la rete del k.o. in contropiede, con Plizzari abile a salvare sul talento empolese Montaperto, ma a dieci dalla fine ci pensa il difensore Tommaso Merletti a trovare la deviazione vincente per il pareggio definitivo.

Un 1-1 che non cambia di molto la classifica della squadra di Giunti, che dopo 27 giornate si trova al penultimo posto assieme al Sassuolo, dunque con il serio rischio di retrocedere nella seconda divisione Primavera. Servirà dare il massimo nelle ultime tre giornate (contro Udinese, Sampdoria e Fiorentina) per evitare un epilogo clamoroso e deludente.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

