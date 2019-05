NEWS MILAN – Quando un club attraversa un periodo negativo, spesso e volentieri i media cominciano con attacchi giornalieri e notizie non sempre fondate, o spesso inverosimili. Recentemente è stato messo in discussione anche il ruolo di Leonardo.

Il direttore generale dell’area tecnico-sportiva rossonera, scelto dalla proprietà Elliott lo scorso luglio, secondo quanto riferiscono le varie testate giornalistiche (Gazzetta dello Sport e Sportmediaset in primis), potrebbe lasciare il Milan dopo meno di una stagione o cedere la parte sportiva ad un altro dirigente. Si parla di progetti come quelli spagnoli od olandesi, ma ai primi pseudo-scricchiolii, l’opinione pubblica e alcuni giornalisti, mettono tutti in croce e ne chiedono la testa. Leonardo non è il primo, e non sarà certo l’ultimo coinvolto in esagerazioni mediatiche. Al suo posto si era parlato di un forte interesse da parte di Ivan Gazidis, e della stessa società Elliott, per Luis Campos, D.S. del Lille di origine portoghese, un uomo di calcio e manager tra i più importanti del momento.

Il Lille brinda il d.s. Campos

Leonardo sarebbe comunque rimasto in società, secondo alcune indiscrezioni, ma con ruoli meno forti a livello di calciomercato, rispetto a quelli attuali. Ora, non escludiamo che si stia cercando una figura più esperta come d.s., per permettere a Leonardo e lo stesso Maldini di vigilare anche su altre questioni. Ma al momento Campos sembra un profilo non facile da raggiungere.

Oggi infatti sono arrivate le dichiarazioni del presidente del Lille Gerard Lopez, che ai microfoni del quotidiano Le Parisien, ha blindato il proprio dirigente: “Luis ha ricevuto grandi offerte da club come il Milan, il Chelsea, il Real Madrid e la Roma. Per me, è il miglior direttore sportivo al mondo. Lui sarà al Lille la prossima stagione e lo resterà per molto tempo, crede totalmente in questo progetto. Lo ha dimostrato rifiutando questo tipo di offerte. Lui è un costruttore, ha una squadra di scouting eccezionale. È in grado anche di assistere i giocatori che scopre”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

