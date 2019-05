NEWS MILAN – Se in Italia il Milan pensa soprattutto a Gian Piero Gasperini, in Europa, parallelamente, è probabilmente Unai Emery il nome più quotato per raccogliere l’eredità di Gennaro Gattuso e ricostruire dalle macerie di questa stagione.

Come infatti riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è in particolare l’amministratore delegato Ivan Gazidis che sponsorizza la candidatura del tecnico spagnolo attualmente all’Arsenal. Il dirigente sudafricano ne apprezza soprattutto la competitività in campo internazionale, mostrata sia al Siviglia con le tre Europa League vinte che sulla panchina dei Gunners dove attualmente è a un passo dalla finalissima di Baku. Il tecnico stuzzica l’intera dirigenza rossonera, e probabilmente più dell’altra pista che porta a Maurizio Sarri. Tuttavia – puntualizza il quotidiano – il 41enne di Hondarribia al momento resta solo una tentazione, poiché per ingaggiarlo sarebbero fondamentali gli introiti della Champions League e gli sponsor che ne verrebbero. Discorso che vale anche per Mauricio Pochettino e qualsiasi altro big della Premier League: per tali scenari, servirebbero investimenti sul mercato e soprattutto un ingaggio da capogiro. Elementi che Elliott Management Corporation al momento non può garantire in virtù dell’attuale 7° posto e, soprattutto, per il fair play finanziario che incombe.

Redazione MilanLive.it

