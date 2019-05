CALCIOMERCATO MILAN – E’ vero, il Bologna grazie agli ultimi risultati ottenuti in campionato ha quasi messo un’ipoteca su una salvezza che fino a qualche tempo fa appariva ardua e difficilissima da ottenere.

Ma il Milan dovrà comunque stare attento alla verve di una delle formazioni più in forma del momento, quella di Sinisa Mihajlovic che si presenterà con il dente avvelenato domani a San Siro. In particolare, se si parla di singoli, bisognerà fare attenzione alle qualità dell’esterno d’attacco Riccardo Orsolini, giovane talento del Bologna che sta vivendo finalmente un momento magico e da protagonista assoluto.

Calciomercato Milan, Orsolini è nel mirino di Leonardo

Oggi la Gazzetta dello Sport consiglia al Milan di non sottovalutare questo talentuoso calciatore, cresciuto nell’Ascoli e resosi protagonista già due estati fa nel Mondiale Under-20, risultando uno degli azzurrini più pericolosi e letali. Mancino naturale che è portato a giocare come ala destra in partenza, Orsolini viene da un periodo molto positivo e dal bellissimo gol contro l’Empoli di sabato scorso che ha messo in mostra tutte le sue qualità tecniche.

Occhio dunque a questo avversario, ma non solo in veste di spauracchio del ‘monday night’; pare che il Milan lo abbia inserito nella lista dei calciatori da seguire molto attentamente come possibile obiettivo per l’estate. Orsolini è in prestito al Bologna dalla Juventus e i felsinei, se vogliono trattenerlo, dovranno investire 14 milioni di euro come cifra pattuita al momento dell’accordo. Spunta anche una clausola per il contro-riscatto che la Juve potrebbe comunque esercitare successivamente.

Ma il 22enne esterno ascolano ha voglia di giocare e non di fare soltanto qualche apparizione in prima squadra; il Milan può essere la soluzione giusta per il suo futuro, visto che Leonardo lo ha già individuato come possibile sostituto del deludente Jesus Suso, viste le caratteristiche tecniche molto simili. Servirà un esborso da 20-25 milioni per ottenere il sì di Orsolini, ma intanto domani Donnarumma e compagni dovranno tenerlo a bada.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

