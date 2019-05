MILAN NEWS – Finisce 1-0 allo stadio Castellani: lunch match della 35^ giornata tra Empoli e Fiorentina. La spuntano i ragazzi di mister Andreazzoli, in gol con Diego Farias al 54′ e non mollano la zona salvezza.

E dal derby toscano, in attesa della partite pomeridiane, arriva anche una prima piccola notizia positiva per il Milan. Jordan Veretout, infatti, rigorista e perno fondamentale della squadra di Vincenzo Montella, salterà per squalifica la gara contro il Diavolo della prossima giornata. E’ successo tutto al triplice fischio: furioso per il match perso e per alcune decisioni arbitrali non consone a suo avviso, il francese ha protestato veementemente beccandosi il cartellino rosso dall’arbitro Massimiliano Irrati.

Sabato sera in Fiorentina-Milan, posticipo della 36^ giornata, Veretout non sarà a disposizione dei viola. Il centrocampista in questa stagione ha già segnato 5 gol, e collezionato ben 4 assist. I rossoneri nel match d’andata persero 0-1 a San Siro con gol di Federico Chiesa e la prossima settimana il match del Franchi sarà fondamentale per consentire ai ragazzi di Gattuso di continuare a credere alla qualificazione in Champions League. Prima però ci sarà da giocare e vincere la sfida contro il Bologna.

