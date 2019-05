NEWS MILAN – Alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico si è giocata Lazio-Atalanta: il risultato finale ha visto la clamorosa vittoria dei nerazzurri per 3-1. I bergamaschi difendono il quarto posto dopo questa 35^ giornata di Serie A.

Partita lottata dal primo all’ultimo minuto. Va in vantaggio la Lazio, subito in gol con Marco Parolo. I nerazzurri non si lasciano intimorire, propongono il proprio calcio e – seppur in maniera fortunosa – trovano il pareggio con l’elegante controllo e destro incrociato di Duvan Zapata. Si spengono presto i biancocelesti e nel secondo tempo nemmeno entrano in campo. L’Atalanta va in vantaggio sfruttando un errore clamoroso di Wallace (poi fischiato fino al fischio finale dai propri tifosi) con Castagne che a porta vuota va in gol su assist di Gomez. Non esiste la reazione dei padroni di casa, che subiscono anche il terzo gol su angolo: Djimsiti salta in mezzo a tre avversari e mette in rete il gol dell’1-3. Il tocco decisivo, dopo vari replay, pare di Wallace, dunque autogol. Nel finale Simone Inzaghi dispone la squadra con il 3-4-3

Il Milan è stato spettatore interessato del match, così come lo sarà tra poco – alle ore 18:00 – di Genoa-Roma. In attesa di Milan-Bologna, attualmente la classifica vede i bergamaschi a +6 dai rossoneri e addirittura a -1 dall’Inter terza. Lazio che resta sotto al Milan.

Classifica Serie A aggiornata dopo Lazio-Atalanta (Foto Google)

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

