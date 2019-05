MILAN NEWS – A quattro giornate dalla fine, impazza il toto allenatore per quanto riguarda il nuovo Milan. Nel corso della conferenza stampa per la gara di domani a San Siro, Gennaro Gattuso ha commentato anche questi rumors continui degli ultimi giorni.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

A tal proposito, Rino ha replicato così poco fa a Milanello: “Oggi il mio obiettivo è andare in Champions League: ho due anni di contratto. La parola dimissione non fa parte del mio modo di essere, il mio obiettivo è la Champions League e poi per il resto non conta nulla”. Argomento poi ripreso tornando su un argomento di vecchia data e per il mister ormai stucchevole: “Basta con questa roba di Leonardo e Maldini. Basta. Perché veramente c’è un rapporto professionale importante. A livello di veduta di calcio ci può stare una discussione, ma a livello umano c’è tanto rispetto. Ci diciamo le cose in faccia. Sento dire che il prossimo anno vado via, ma la società non mi ha mai detto nulla in merito. Forse è roba che inventate. Al momento conta portare più in alto possibile il Milan, stop. Poi leggo, per quelle poche cose che leggo, tanta roba assurda. C’è tanto rispetto nei confronti di Leonardo e Maldini e ve lo posso assicurare”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it