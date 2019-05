MILAN NEWS – Il Milan è a caccia del rimedio naturale per sopperire alle gravi mancanze offensive degli ultimi tempi. Così Gennaro Gattuso sembra propenso ad un cambio tattico che prevede lo spostamento di un calciatore in particolare.

Un mese dopo il primo e unico tentativo, il Milan riproporrà Lucas Paquetà nel ruolo di trequartista dietro alle due punte, come per l’appunto provato contro l’Udinese lo scorso 2 aprile. Un’idea nata ammirando le qualità del calciatore brasiliano, ma soprattutto dalla necessità di ritrovare pericolosità ed imprevedibilità nella manovra d’attacco rossonera, che negli ultimi mesi ha stentato lasciando troppo isolate le punte.

Paquetà dunque, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, domani nel posticipo contro il Bologna affronterà la cosiddetta prova del 10, ovvero giocare da fantasista puro alle spalle del duo Piatek-Cutrone cercando di ricalcare le gesta dei grandi trequartisti del passato rossonero.

L’ex Flamengo indossa la maglia numero 39, quella dei suoi esordi anche in Brasile, ma Gattuso gli chiederà di onorare virtualmente quel dieci che rappresenta in maniera precisa l’uomo di maggior talento e classe della squadra, colui che giocando tra le linee sa inventare le soluzioni migliori. I modelli in questo caso sono nomi del calibro di Rui Costa, Pirlo o Savicevic, ma la tecnica di base di Paquetà non ha nulla da invidiare a nessuno. L’astinenza al gol preoccupa Gattuso, per questo la soluzione ideale sembra essere proprio un’iniezione di qualità, la stessa che il classe ’97 del Milan era riuscito comunque a far intravedere, seppur con meno continuità, anche giocando da mezzala sinistra. Ruolo che però domani andrà al turco Calhanoglu.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

