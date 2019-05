NEWS MILAN – Dopo l’addio al Milan, ora Manuel Locatelli è quasi pronto per tornare in una big: lo assicura direttamente Roberto De Zerbi, tecnico della formazione neroverde.

Nel corso della conferenza in vista del match di quest’oggi al Mapei Stadium, l’allenatore della compagine emiliana si è infatti espresso così a proposito del talento classe 98: “Vi assicuro che è un giocatore importante. Poi sicuramente deve ancora migliorare in alcuni aspetti, ma nel frattempo è già un giocatore da Juventus o Milan vero se continua a crescere. Da quando è arrivato, ha dato disponibilità totale: di recente ha sofferto un calo fisiologico, ma quando è stato bene, ha dato segni di miglioramento. In quella zona del campo poi c’è competizione: anche Duncan sta giocando poco, ma lì c’è pure Bourabia che sta giocando ad altissimi livelli. Magnanelli è invece indispensabile sotto alcuni aspetti, e non pensavo che potesse essere così importante come ha invece rivelato il campo. Se Manuel se vuole tornare a essere titolare, deve alzare l’asticella in quelle cose che ha abbassato nell’ultimo periodo. Gli parlo spesso perché voglio accompagnarlo ad essere un obiettivo di squadre top”. Trasferitosi la scorsa estate in Emilia Romagna, il riscatto automatico di Locatelli porterà intanto 14 milioni di euro nelle casse rossonere dopo i 2 già versati per il prestito oneroso.

Redazione MilanLive.it

