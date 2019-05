NEWS MILAN – La classifica marcatori di Serie A vede Fabio Quagliarella sempre più in vetta. Oggi in Parma-Sampdoria l’attaccante blucerchiato ha segnato una doppietta nel 3-3 finale. Primo gol su calcio di rigore, poi su azione nella ripresa il secondo.

A 36 anni Quagliarella sta stupendo tutti di giornata in giornata. Oggi 24° e 25° gol per l’attaccante italiano, che sta vivendo una seconda giovinezza questa stagione. Sempre più primo e vicino a vincere il titolo di capocannoniere. Mancano ancora tre giornate al termine ed è in vantaggio di tre gol sul secondo in classifica: Duvan Zapata dell’Atalanta, oggi salito a 22 gol con la rete contro la Lazio. Sale anche Cristiano Ronaldo dopo la rete contro il Torino.

Fermo ancora a quota 21 invece Krzysztof Piatek, che non segna da tre partite: l’ultimo gol nella sconfitta contro la Juventus. Domani il pistolero polacco giocherà contro il Bologna, ma la priorità è vincere a prescindere dai suoi gol. Certamente se segnasse, sarebbe più facile ottenere i tre punti per i rossoneri.

Serie A, classifica marcatori aggiornata

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

